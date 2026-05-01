Shenzhen YHLO Biotech A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shenzhen YHLO Biotech A veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 397,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 417,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at