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28.08.2026 06:31:29
Shenzhen YHLO Biotech A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shenzhen YHLO Biotech A präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Shenzhen YHLO Biotech A mit einem Umsatz von insgesamt 490,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 390,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 25,47 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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