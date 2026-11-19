Shepherd Ave Capital Acquisition A hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shepherd Ave Capital Acquisition A 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at