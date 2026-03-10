|
10.03.2026 06:31:29
Shepherd Ave Capital Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse
Shepherd Ave Capital Acquisition A ließ sich am 09.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shepherd Ave Capital Acquisition A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,230 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
