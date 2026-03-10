Shepherd Ave Capital Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shepherd Ave Capital Acquisition A hat sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,230 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

