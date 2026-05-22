Shepherd Ave Capital Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shepherd Ave Capital Acquisition A lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at