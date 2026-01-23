Invesco Aktie
Shepherd Wealth Opens Massive $39.5 Million Invesco Water Resources ETF (PHO) Position
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Jan. 20, 2026, SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd Liability Co initiated a new stake in the Invesco Water Resources ETF (NASDAQ:PHO), purchasing 198,306 shares. The estimated transaction value was $39.47 million, based on the fund’s average share price during the filing quarter. The quarter-end valuation for this stake matched the transaction estimate of $39.47 million.This purchase opens a new position, representing 27.45% of the fund’s 13F reportable AUM following the trade.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
