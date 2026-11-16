Sherritt International legte Quartalsergebnis vor

Sherritt International präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sherritt International 39,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 39,7 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at