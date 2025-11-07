Sherritt International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sherritt International hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sherritt International ein Ergebnis je Aktie von 0,010 CAD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,7 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sherritt International einen Umsatz von 32,9 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at