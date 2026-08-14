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14.08.2026 06:31:29
Sherritt International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sherritt International hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Sherritt International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CAD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Sherritt International mit einem Umsatz von insgesamt 59,3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 35,70 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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