Sherritt International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sherritt International hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 55,5 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sherritt International 45,7 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,140 CAD gegenüber -0,180 CAD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 177,30 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 158,80 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at