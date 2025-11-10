Shervani Industrial Syndicate stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shervani Industrial Syndicate hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,04 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 83,02 Prozent auf 33,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 197,3 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at