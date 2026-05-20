Shervani Industrial Syndicate zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shervani Industrial Syndicate hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Shervani Industrial Syndicate vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,20 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,75 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 60,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 64,2 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 25,6 Millionen INR.

Shervani Industrial Syndicate hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,820 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 14,75 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 55,84 Prozent auf 213,70 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Shervani Industrial Syndicate 483,95 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at