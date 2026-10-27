Sherwin-Williams Aktie

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WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

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27.10.2026 12:09:14

Sherwin-Williams Co Q3 Sales Increase

(RTTNews) - Sherwin-Williams Co (SHW) released earnings for third quarter of $821.0 million

The company's earnings totaled $821.0 million, or $3.38 per share. This compares with $833.1 million, or $3.35 per share, last year.

Excluding items, Sherwin-Williams Co reported adjusted earnings of $3.63 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.9% to $6.860 billion from $6.358 billion last year.

Sherwin-Williams Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $821.0 Mln. vs. $833.1 Mln. last year. -EPS: $3.38 vs. $3.35 last year. -Revenue: $6.860 Bln vs. $6.358 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.85 To $ 12.15

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