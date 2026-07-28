Itron Aktie
WKN: 888379 / ISIN: US4657411066
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28.07.2026 16:05:40
Sherwin-Williams Posts Upbeat Q2 Earnings, Joins Itron, Armstrong World And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday
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13.07.26
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02.02.26
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