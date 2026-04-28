Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
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28.04.2026 14:32:55
Sherwin-Williams Q1 Earnings Up; Reaffirms FY26 Outlook
(RTTNews) - The Sherwin-Williams Co. (SHW), a paints and coatings company, on Tuesday reported higher net income in the first quarter of 2026 compared with the previous year.
For the first quarter, net income increased to $534.7 million from $503.9 million in the previous year.
Earnings per share were $2.15 versus $2 last year.
Adjusted earnings per share were $2.35 versus $2.25 last year.
EBITDA rose to $998.2 million from $917.7 million in the prior year.
Net sales increased to $5.67 billion from $5.31 billion in the previous year.
Looking ahead, the company expects second quarter net sales to grow in the mid-single-digit percent range.
For the full year 2026, earnings per share is expected to range between $10.70 and $11.10.
Adjusted earnings per share is anticipated to range between $11.50 and $11.90 for the full year 2026.
In the pre-market trading, 2% higher at $343.05 on the New York Stock Exchange.
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