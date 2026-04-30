Sherwin-Williams: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sherwin-Williams stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,15 USD, nach 2,00 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,67 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sherwin-Williams einen Umsatz von 5,31 Milliarden USD eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,27 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 5,56 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at