Sherwin-Williams: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sherwin-Williams präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 73,46 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 64,49 ARS erwirtschaftet worden.

Sherwin-Williams hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10 288,84 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8 447,01 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at