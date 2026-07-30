Sherwin-Williams stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sherwin-Williams lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 3,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sherwin-Williams noch ein Gewinn pro Aktie von 3,00 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sherwin-Williams im vergangenen Quartal 6,79 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sherwin-Williams 6,31 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at