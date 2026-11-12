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12.11.2026 06:31:28
Sherwood: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sherwood ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sherwood die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sherwood ein EPS von 0,110 THB je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 498,5 Millionen THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 427,0 Millionen THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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