Sherwood legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sherwood hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 THB je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Sherwood mit einem Umsatz von insgesamt 508,2 Millionen THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,5 Millionen THB erwirtschaftet worden waren, um 14,08 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,320 THB für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,74 Milliarden THB, während im Vorjahr 1,69 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at