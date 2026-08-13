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13.08.2026 06:31:29
Sherwood legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sherwood hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,15 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sherwood 0,070 THB je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 513,3 Millionen THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 499,0 Millionen THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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