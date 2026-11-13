Sherwood präsentierte Quartalsergebnisse

Sherwood hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 THB. Im Vorjahresviertel hatte Sherwood 0,110 THB je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,73 Prozent auf 498,5 Millionen THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 427,0 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at