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13.08.2026 06:31:29
Sherwood: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Sherwood hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 THB. Im Vorjahresviertel hatte Sherwood 0,070 THB je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sherwood im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 513,3 Millionen THB. Im Vorjahresviertel waren 499,0 Millionen THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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