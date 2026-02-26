Sherwood stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sherwood hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,08 THB gegenüber 0,050 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 508,2 Millionen THB, während im Vorjahreszeitraum 445,5 Millionen THB ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,320 THB. Im Vorjahr waren 0,240 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sherwood im vergangenen Geschäftsjahr 1,74 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sherwood 1,69 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at