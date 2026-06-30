IFCI International Aktie
ISIN: US20752B1035
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30.06.2026 14:18:16
Shetland backs plan to connect islands with £1.5bn undersea tunnels
The undersea links between some of the UK's most northerly islands could be in place within eight years.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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