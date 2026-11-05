Shetron präsentierte Quartalsergebnisse

Shetron hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,58 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 903,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 49,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 604,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at