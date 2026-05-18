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18.05.2026 06:31:29
SHF A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
SHF A lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -0,43 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 2,0 Millionen USD gegenüber 1,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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