SHF A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SHF A lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,43 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2,0 Millionen USD gegenüber 1,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at