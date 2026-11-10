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10.11.2026 06:31:29
SHF A legte Quartalsergebnis vor
SHF A ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SHF A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,95 USD gegenüber 0,720 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat SHF A 2,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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