SHF A legte Quartalsergebnis vor

SHF A ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SHF A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,95 USD gegenüber 0,720 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat SHF A 2,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at