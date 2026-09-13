Shiba Inu vs. Nvidia: Which Is More Likely to Win Over the Next 5 Years?

Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) was at one point the most high-octane cryptocurrency on the market. Its price absolutely skyrocketed in 2021, hitting a peak of $0.00008845 in October that year. It's been a slow downward trend since that all-time high was established. As of Sept. 11, Shiba Inu trades 94% off its record.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been on a completely different trajectory. There has been insatiable demand for its data center chips during the artificial intelligence (AI) boom. This has made the stock an incredible winner, rising 860% during the past five years.

On one side, there's Shiba Inu looking to gain back its former glory. On the other side, Nvidia is riding the AI wave. Which investment opportunity is more likely to win during the next five years?

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