SHIBAURA MACHINE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SHIBAURA MACHINE hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,20 USD. Im letzten Jahr hatte SHIBAURA MACHINE einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SHIBAURA MACHINE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 255,6 Millionen USD im Vergleich zu 230,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,140 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SHIBAURA MACHINE ein Gewinn pro Aktie von 1,74 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 20,11 Prozent auf 1,10 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 881,37 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at