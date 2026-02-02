SHIBAURA MACHINE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SHIBAURA MACHINE gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SHIBAURA MACHINE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SHIBAURA MACHINE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 46,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 162,8 Millionen USD im Vergleich zu 303,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at