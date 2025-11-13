SHIBAURA MACHINE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SHIBAURA MACHINE präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SHIBAURA MACHINE 0,800 USD je Aktie verdient.

SHIBAURA MACHINE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 248,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at