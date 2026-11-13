SHIBAURA MACHINE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SHIBAURA MACHINE hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

SHIBAURA MACHINE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 191,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at