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03.08.2026 06:31:29
SHIBAURA MACHINE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SHIBAURA MACHINE stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
SHIBAURA MACHINE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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