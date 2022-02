SHIBAURA MECHATRONICS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SHIBAURA MECHATRONICS präsentierte in der am 04.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das EPS wurde auf 174,64 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SHIBAURA MECHATRONICS 5,33 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,62 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,75 Milliarden JPY ausgewiesen.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 203,70 JPY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 12,62 Milliarden JPY gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at