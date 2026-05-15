SHIBAURA MECHATRONICS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SHIBAURA MECHATRONICS hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 35,34 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SHIBAURA MECHATRONICS 51,55 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,88 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,36 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 170,28 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte SHIBAURA MECHATRONICS ein EPS von 157,55 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SHIBAURA MECHATRONICS 88,04 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 80,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at