SHIBAURA MECHATRONICS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SHIBAURA MECHATRONICS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 269,42 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SHIBAURA MECHATRONICS ein EPS von 217,28 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SHIBAURA MECHATRONICS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at