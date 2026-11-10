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10.11.2026 06:31:29
Shibusawa Warehouse: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Shibusawa Warehouse hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 31,31 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shibusawa Warehouse 25,91 JPY je Aktie eingenommen.
Shibusawa Warehouse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,54 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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