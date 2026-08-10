Shibusawa Warehouse gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shibusawa Warehouse hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 52,71 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 31,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,93 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 20,02 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at