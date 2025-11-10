Shibusawa Warehouse: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shibusawa Warehouse gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,56 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,12 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,02 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at