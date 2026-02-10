Shibusawa Warehouse stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shibusawa Warehouse präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 48,68 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shibusawa Warehouse noch ein Gewinn pro Aktie von 25,52 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 20,30 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shibusawa Warehouse 20,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at