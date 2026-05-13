Shibusawa Warehouse stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shibusawa Warehouse gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 5,49 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shibusawa Warehouse noch ein Gewinn pro Aktie von 13,73 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 19,40 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,91 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 111,65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Shibusawa Warehouse ein EPS von 84,31 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Shibusawa Warehouse in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 79,74 Milliarden JPY im Vergleich zu 78,62 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at