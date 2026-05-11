SHIBUYA KOGYO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SHIBUYA KOGYO gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 87,68 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SHIBUYA KOGYO 90,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,34 Prozent auf 33,46 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at