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14.08.2026 06:31:29
SHIBUYA KOGYO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
SHIBUYA KOGYO gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 136,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 88,20 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat SHIBUYA KOGYO im vergangenen Quartal 39,09 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SHIBUYA KOGYO 35,05 Milliarden JPY umsetzen können.
In Sachen EPS wurden 369,52 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHIBUYA KOGYO 363,34 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat SHIBUYA KOGYO in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 135,61 Milliarden JPY im Vergleich zu 129,02 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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