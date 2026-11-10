SHIBUYA KOGYO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SHIBUYA KOGYO gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 47,89 JPY gegenüber 40,13 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,37 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at