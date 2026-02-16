SHIBUYA KOGYO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SHIBUYA KOGYO hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 105,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 100,64 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 32,47 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 5,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SHIBUYA KOGYO 34,45 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at