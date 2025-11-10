SHIBUYA KOGYO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SHIBUYA KOGYO äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40,13 JPY gegenüber 83,72 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat SHIBUYA KOGYO 30,60 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at