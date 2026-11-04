BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
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04.11.2026 20:26:49
Shield AI Completes First Full-Scale X-BAT Prototype, Targets 2029 Production
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Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
05.11.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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04.11.26
|FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAT-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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03.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
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02.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
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02.11.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt British American Tobacco auf 'Buy' (dpa-AFX)
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30.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
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30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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30.10.26
|Optimismus in London: FTSE 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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