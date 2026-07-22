Honeywell Technologies Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
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22.07.2026 22:45:45
Shield AI Doubles Down On Defense Autonomy With Aechelon Acquisition and Honeywell Partnership
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